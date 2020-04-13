«Милавица» начала выпускать защитные маски для лица

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Об инновации «Беллегпрома» рассказала одна из белорусок, выложив пост на своей странице в Facebook.

«Появились маски от "Милавицы". Они действительно существуют. По 1,4 рубля за штуку. Найдены в аптеке в переходе к ТЦ "Столица". Состав: 64 % хлопок, 36 % пэ. Можно купить две и после эпидемии модифицировать. Запасов было очень мало», — написала Инга, передает агентство «Минск-Новости».

На официальном сайте предприятия информации об изготовлении масок нет, равно как и в аккаунтах в Instagram и на Facebook.
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Тэги: Милавица Беллегпром

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