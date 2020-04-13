Лукашенко о ситуации с COVID-19: если мы хотя бы удержимся на нынешнем уровне эту неделю, значит, мы победили

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Александр Лукашенко ежесуточно анализирует ситуацию с заболеваемостью в стране и отмечает положительные тенденции. Об этом он сам заявил 13 апреля на совещании.

Фото пресс-службы президента Беларуси

«Это абсолютно показательные графики, они о многом говорят. Я доволен тем, что мы практически свели к минимуму ОРВИ (это сезонные все заболевания). Они у нас уже пошли на спад. Врачи и Минздрав еще раньше мне из опыта сказали о том, что на спаде ОРВИ дают хвост пневмоний. То есть пневмонии во время падения ОРВИ всегда увеличивались. Я это вижу по графику, в том числе в этом году», — цитирует главу государства его пресс-служба.

Однако Лукашенко подчеркнул, что успокаиваться нельзя, особенно в отношении пневмоний.

«Нам бы удержаться на этом уровне. Я говорил, что эта неделя до Пасхи будет показательной для всей страны. Если мы хотя бы удержимся на нынешнем уровне эту неделю, значит, мы победили. Нам надо эту неделю напрячься, во что бы то ни стало. Не потому, что у нас катастрофа. Слава богу, у нас ее нет. У нас нет лавинообразного нарастания болезней», — заявил президент.

По данным на утро 13 апреля, в Беларуси умерли 29 человек, у которых была выявлена коронавирусная инфекция. Общее число случаев заражения практически достигло трех тысяч.

Сюжет: COVID-19
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Тэги: коронавирус COVID-19 Персона: Александр Лукашенко

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