Лукашенко: если человек нормальный, мы ему документ в зубы и на самоизоляцию

Президент Беларуси призвал врачей, не направлять на длительное амбулаторное лечение в домашних условиях только лишь исходя из желания перестраховаться.

Об этом Александр Лукашенко заявил 13 апреля на совещании по ситуации с распространением в стране коронавирусной инфекции.

«В последнее время мы говорим: самоизоляция, самоизоляция… Откровенно скажем, у нас нет никакой самоизоляции. Это фактически амбулаторное лечение. Мы ведь на эту самоизоляцию направляем людей решением врача. Это было мое железное требование — выработайте документы», — заявил официальный лидер.

По его словам, не всегда есть необходимость госпитализировать лиц, признанных контактами первого либо второго уровня.

«Мы видим, что человек нормальный, он у нас побыл три-пять дней. Врач видит (уже из опыта), что его там держать не надо, но надо поберечь. Мы ему, грубо говоря, по-народному, в зубы документ, он расписывается, а врач ему прописывает три, пять, семь дней на эту самоизоляцию (то есть это фактически амбулаторное лечение). Он у нас на контроле. Если надо, мы его лечим, врач приходит. Милиция контролирует, чтобы он эти три или пять прописанных в документе дней, сидел дома», — цитирует Лукашенко его пресс-служба.

Официальный лидер считает, что 14 дней — это слишком длительный срок.

«Не будет он 14 дней сидеть. Это фактически выздоравливающий или здоровый человек. Пишите столько, сколько надо. Слушайте, если 14 дней, то его уж лучше в стационаре держать. Мы же отпускаем тех, кто идет на выздоровление, притом хорошими темпами. У него симптомов нет никаких. Врач видит, что он может дома долечиться», — отметил Лукашенко.