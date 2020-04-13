Лукашенко дал несколько советов священникам, как в нынешней ситуации отмечать Пасху

Президент Беларуси обратился к священнослужителям с просьбой учитывать складывающуюся ситуацию при проведении пасхальных мероприятий.

Об этом Александр Лукашенко заявил 13 апреля на совещании по ситуации с распространением в стране коронавирусной инфекции.

Фото пресс-службы президента Беларуси

19 апреля Воскрешение Христово будут отмечать православные христиане.

«Еще раз подчеркиваю: мы дорогу к храму никому не закрываем. Это мое жесткое требование. Мы никому ничего не запрещаем. Мы это довели до руководства всех церквей, конфессий, в том числе и православной церкви. Кто хочет, тот помолится, сходит в храм», — сказал Лукашенко.

Он подчеркнул, что сам тоже посетить церковь. «Это моя традиция. Я редко бываю, но на Рождество и Пасху я всегда в церкви. Обычно в районы выезжаю, бываю в этих маленьких церквушках», — цитирует официального лидера его пресс-служба.

Лукашенко призвал священнослужителей «не держать людей долго в храмах». «Свечку поставил, вышел и пошел. Все проповеди лучше возле храма», — отметил президент.

По его словам, необходимо предусмотреть специальные места вне помещений для освящения яиц и куличей.

«Столы надо поставить там, где повыше, ветерок и прочее. Чтобы это не было в помещениях. Надо поберечься там, где можно. И священнослужители это должны понимать, особенно в городах», — сказал Лукашенко.