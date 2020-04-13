Вторую волну коронавируса в Китае ждут в ноябре

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Такое мнение высказал руководитель группы экспертов по лечению пневмонии в Шанхае Чжан Вэньхун. Специалист объяснил свою позицию тем, что COVID-19 более приспособлен к низким температурам, а потому есть вероятность, что зимой он будет распространяться быстрей.

При этом Чжан Вэньхун высказал уверенность, что следующая волна распространения вируса будет уже не такой стремительной. Основные проблемы, по его словам, могут возникнуть в странах Африки и Южной Америки, где система здравоохранения не обладает достаточными ресурсами для борьбы с болезнью, сообщает издание Sina.

В конце марта он предположил, что глобальное распространение коронавируса прекратится ближе к июню, однако полностью победить болезнь в этом году не удастся.

По данным университета Джона Хопкинса всего в мире коронавирусом заразились 1,85 млн человек. 114,3 тыс. умерли, 434,7 тыс. выздоровели. По числу погибших первое место занимают США (22,1 тыс. летальных исходов).

Сюжет: COVID-19
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Тэги: Китай коронавирус COVID-19 Персона: Чжан Вэньхун Город: Шанхай

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