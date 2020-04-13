Visa увеличила в Беларуси лимит суммы бесконтактного платежа

Международная платежная система объявила об увеличении лимитов для бесконтактных транзакций, при проведении которых не требуется аутентификация держателя карты. Для Беларуси этот лимит увеличен до 120 рублей, говорится в пресс-релизе.

Новый платежный лимит без ввода ПИН-кода на 50% выше предыдущего, который составлял 80 белорусских рублей. Ожидается, что этот шаг сделает ежедневные транзакции удобнее и позволит покупателям оплачивать более крупные покупки бесконтактно.

Как поясняет Visa, в бесконтактных картах используется та же динамическая защита EMV® Chip, что и в контактном чипе. При каждой транзакции генерируется уникальный одноразовый код, гарантирующий, что даже в случае кражи данных карты информация не может быть использована для создания поддельных карт. Данная технология обеспечивает быстрый, удобный и надежный способ оплаты как для покупателей, так и для продавцов.

На минувшей неделе Нацбанк Беларуси направил банкам письмо с просьбой провести разъяснительную работу с предприятиями торговли и сервиса в части обеспечения ими беспрепятственного доступа граждан к платежным терминалам «в условиях напряженной эпидемиологической ситуации».