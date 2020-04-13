Лукашенко резко раскритиковал российские СМИ, которые плявузгают о ситуации в Беларуси

Александр Лукашенко подверг критике российские средства массовой информации за предвзятое освещение ситуации с COVID-19 в Беларуси. Об этом глава государства заявил 13 апреля на совещании по ситуации с распространением в стране коронавирусной инфекции.

«Дают такую гадкую информацию. А, Батька там лечит своих трактором, водкой, баней… Знаете, когда-то я на ходу пошутил. Но в каждой шутке есть доля шутки», — сказал Лукашенко.

«Россиянам хотел бы сказать — этим, которые плявузгают: не трогайте нас! Мы ведь у них ничего не просим. Мы спасаемся, защищаемся сами. Приезжайте к нам, посмотрите сами. Но зачем же вы нас в России делаете дураками? Зачем русскому человеку вбивать в голову, что там, на западе, наши эти белорусы, они какие-то ненормальные?» — заявил официальный лидер.

«Притом тут уже не отбрыкаешься, что это неуправляемые каналы. Вот мне недавно показали в очередной раз какого-то Клейменова (Кирилл Клейменов — ведущий новостных программ на Первом канале. — ред.), который там на Россию выдавал, что у нас и заболевания, и прячут информацию… Ну и наши начали подхватывать. Мы пригласили Всемирную организацию здравоохранения. А слабо всем позвать специалистов в страну? Россиянам, американцам (от всемирной организации). И вот так сказать: идите и посмотрите, как у нас они были. И что они сказали — претензий к белорусам нет», — цитирует Лукашенко его пресс-служба.

«Да, есть рекомендации: не ходите толпами, не тритесь друг о друга, не целуйтесь, не обнимайтесь и прочее. Мы воспринимаем эти рекомендации. Но что мы делаем неправильно и где мы врали? Публично сказали, что ни Минздрав, и власти здесь не врали. Мы открыты — приходите и смотрите. Мы делаем это для своих людей. Но россияне нам не чужие. Мы готовы с ними общаться, советоваться», — заявил Лукашенко.

По его словам, если в России действительно хотят как-то помочь Беларуси, то могли бы снизить до мировой цену на поставляемый природный газ.

«Если хотите помочь, сделайте нам мировую цену по природному газу. Сегодня в Европе природный газ Россия продает по 80 долларов, не выше 90 долларов за тысячу кобометров. А мы платим 127 долларов. Где такая цена сегодня есть? Вот хотите помочь — помогите. Ни денег, ничего не просим. Зачем с нас шкуру драть?», — отметил президент Беларуси.

«Но об этом в России никто не скажет. Эта правда кому-то там не нужна. Догадайтесь с трех раз, кому. Поэтому еще раз повторяю: вы нас не трогайте! Закончится это всё, потом мы посмотрим, кто прав, а кто нет», — добавил Лукашенко.