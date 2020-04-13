Президент назначил уполномоченных представителей в Брестской и Гомельской областях
Госсекретарь Совбеза Андрей Равков назначен уполномоченным представителем главы государства в Брестской области вместо Михаила Мясниковича, заместитель премьер-министра Юрий Назаров — в Гомельской области вместо Александра Турчина.
Уполномоченные представители главы государства появились в Беларуси в 2017 году благодаря указу президента. В их задачи входит:
- анализ и прогнозирование общественно-политической и социально-экономической ситуации на соответствующей территории, включая оценку имеющихся проблем;
- информирование президента о положении дел в соответствующем регионе;
- участие в выработке предложений по развитию регионов.