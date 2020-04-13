Президент назначил уполномоченных представителей в Брестской и Гомельской областях

/ Общество
Просмотров: 763

Госсекретарь Совбеза Андрей Равков назначен уполномоченным представителем главы государства в Брестской области вместо Михаила Мясниковича, заместитель премьер-министра Юрий Назаров — в Гомельской области вместо Александра Турчина.

Уполномоченные представители главы государства появились в Беларуси в 2017 году благодаря указу президента. В их задачи входит:

  • анализ и прогнозирование общественно-политической и социально-экономической ситуации на соответствующей территории, включая оценку имеющихся проблем;
  • информирование президента о положении дел в соответствующем регионе;
  • участие в выработке предложений по развитию регионов.
Оценка: 
Средняя: 1 ( голосов: 1 )
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: Совет безопасности кадровые назначения Персона: Андрей Равков Юрий Назаров

Другие материалы на эту тему:

Лукашенко не нужна политика в Министерстве обороны

Лукашенко не нужна политика в Министерстве обороны

Кто ответит за «пофигизм» в правительстве

Кто ответит за «пофигизм» в правительстве

Всех построить. Лукашенко озаботился идеологией

Всех построить. Лукашенко озаботился идеологией

Кадровые назначения в системе Лукашенко. В чем логика?

Кадровые назначения в системе Лукашенко. В чем логика?