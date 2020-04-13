Белгоспищепром: ситуация в сахарной отрасли остается крайне сложной

За последние два года, несмотря на все принимаемые меры, ситуация в сахарной отрасли остается крайне сложной. Так в концерне «Белгоспищепром» по просьбе БелаПАН прокомментировали результаты финансовой деятельности сахарных заводов за 2019 год.

Фото: sugar.by

Данные опубликованы на сайтах предприятий и Едином портале финансового рынка. Из отчетности следует, что прошлый год с прибылью закончили три из четырех заводов, в то время как 2018 год — только один.

Чистая прибыль Слуцкого сахарорафинадного комбината в 2019 году составила 10 млн рублей. По сравнению с 2018 годом она сократилась на 23,7%.

Чистая прибыль Городейского сахарного комбината составила 5,6 млн рублей против убытка в 12,7 млн рублей в 2018 году, Жабинковского сахарного завода — 1,4 млн рублей против убытка в 16 млн рублей.

Убыток Скидельского сахарного комбината в 2019 году составил 603 тыс. рублей. По сравнению с 2018 годом он снизился на 94,5%.

Белорусские сахарные заводы пострадали из-за обвала цен на сахар, спровоцированного переизбытком этого продукта на рынке.

По данным Евразийской сахарной ассоциации, в 2018—2019 годах производство свекловичного сахара в странах ЕАЭС превысило 7 и 7,7 млн тонн при емкости рынка 7,1 млн тонн. Накопленный за ряд лет профицит сахара в 2020 году превысил 2 млн тонн. Перепроизводство сахара на протяжении последних четырех лет привело к существенному падению цен как в России, которая является основным для Беларуси экспортным рынком, так и в странах СНГ.

Белорусская сахарная отрасль столкнулась с потерей ценовой конкурентоспособности, но принятые государством меры позволили избежать ее банкротства, подчеркнули в «Белгоспищепроме».

«Положительный финансовый результат отрасли в 2019 году фактически сложился в первом полугодии 2019 года, в большей степени благодаря поддержке правительства. Принятые государством меры позволили сахарной отрасли избежать банкротства. Однако падение в течение 2019 года на 42% экспортных цен на сахар белый на фоне существенного перепроизводства сахара в России во втором полугодии 2019 года привело к потере 50% полученной прибыли сахарных комбинатов», — сообщили в концерне.

На белорусском рынке установлена минимальная розничная цена на сахар — 1,5 рубля за килограмм. Предприятиям снижали закупочные цены на свеклу и стоимость природного газа, а также предоставляли гарантии по кредитам.

По данным концерна, за два месяца 2020 года все сахарные заводы сработали с убытком.

«Учитывая, что производство сахара осуществляется в сезон переработки сахарной свеклы (в сентябре—декабре) и фактическая себестоимость продукции уже сформирована, финансовые результаты работы сахарной отрасли в 2020 году во многом будут зависеть от цен на сахар на внешних рынках», — подчеркнули в концерне.