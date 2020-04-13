Видеофакт. Завершился 4-й тур ЧБ по футболу

В Мозыре «Славия» и «Рух» сыграли вничью в заключительном матче 4-го тура национального первенства.

«Неман» — «Белшина» — 1:1;

«Слуцк» — «Витебск» — 1:1;

«Торпедо» — «Энергетик» — 2:0;

«Городея» — «Динамо-Минск» — 1:0;

«Минск» — БАТЭ — 0:3;

«Смолевичи» — «Шахтер» — 0:0;

«Динамо-Брест» — «Ислочь» — 3:1;

«Славия» — «Рух» — 0:0.

После четырех туров турнирную таблицу с девятью очками возглавляют жодинское «Торпедо» и минский «Энергетик». По семь очков у «Слуцка», брестского «Динамо», мозырской «Славии» и «Витебска». Три худшие команды чемпионата на данном этапе — бобруйская «Белшина» (1 очко), «Смолевичи» (2) и минское «Динамо» (3).