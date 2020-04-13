До Минска долетел дым от горящих чернобыльских лесов?
Утром 13 апреля в белорусской столице чувствовался сильный запах гари. Вероятнее всего, это связано с дымом от пожаров в экосистемах Минского района, сообщили
По данным МЧС, в Минском районе за предыдущие сутки зарегистрировано 11 очагов возгорания травы и кустарников.
«По результатам наблюдений на автоматических станциях непрерывного измерения содержания приоритетных загрязняющих веществ в атмосферном воздухе, расположенных в Минске, 12 апреля и в первой половине дня 13 апреля случаев превышения нормативов качества по загрязняющим веществам в атмосферном воздухе не зафиксировано», — отметили в Белгидромете.
В то же время, как сообщает сайт
Лесные пожары в районе отчуждения продолжаются уже около десяти дней. Многие очаги возгорания расположены в таких местах, к которым невозможно подобраться на технике. По
По