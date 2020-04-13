До Минска долетел дым от горящих чернобыльских лесов?

Утром 13 апреля в белорусской столице чувствовался сильный запах гари. Вероятнее всего, это связано с дымом от пожаров в экосистемах Минского района, сообщили БелаПАН в Белгидромете.

По данным МЧС, в Минском районе за предыдущие сутки зарегистрировано 11 очагов возгорания травы и кустарников.

«По результатам наблюдений на автоматических станциях непрерывного измерения содержания приоритетных загрязняющих веществ в атмосферном воздухе, расположенных в Минске, 12 апреля и в первой половине дня 13 апреля случаев превышения нормативов качества по загрязняющим веществам в атмосферном воздухе не зафиксировано», — отметили в Белгидромете.

Пожар в зоне отчуждения. Фото facebook.com/gaschak

В то же время, как сообщает сайт «Белатом» , 13 апреля ветер принес в Минск дым от пожаров, очаги которых находятся в районе Чернобыля в Украине.

Лесные пожары в районе отчуждения продолжаются уже около десяти дней. Многие очаги возгорания расположены в таких местах, к которым невозможно подобраться на технике. По неофициальным данным , сгорело несколько заброшенных деревень, горит также так называемый Рыжий лес — территория, принявшая на себя значительную долю выброса радиации при взрыве на ЧАЭС в 1986 году. Погибшие деревья были снесены и захоронены, на их месте вырос новый лес.