Лукашенко назвал психозом повышенный спрос на чеснок и имбирь

Об этом Александр Лукашенко заявил, принимая 13 апреля с докладом главу Администрации президента Игоря Сергеенко, председателя Совета Республики Наталью Кочанову, министра здравоохранения Владимира Караника и госсекретаря Совета безопасности Андрея Равкова.

Фото: president.gov.by

Ранее Лукашенко назвал психозом ситуацию в мире вокруг коронавируса, а нынешнее заявление сделано в связи с повышенным спросом населения на имбирь и чеснок как средства профилактики простудных заболеваний.

«Когда закончится не только психоз, но и этот период болезни, мы поговорим конкретно об образе нашей жизни, — заявил на совещании официальный лидер, показало в эфире СТВ . — Кто-то посмеивался, когда я говорил, я уже отмечал это: спортом надо заниматься, надо вести нормальный образ жизни, надо питаться нормально — тем, что есть у нас. Слушайте, я наблюдаю опять же новый психоз — чесночно-имбирный. Да успокойтесь, ради бога, хватает чеснока и гэтай цыбулі у каждой семьи, не надо переходить полностью на чеснок, на цыбулю, боже мой! А имбирь — это чужая, или лимон — это не наша пища!»

«Уже если раньше не сформировали этот иммунитет и вы сегодня этого имбиря не найдете — да не переживайте, не тратьте лишние деньги! Питайтесь тем, что растет в Беларуси, и всегда будем здоровы. Это главное правило, элементарное правило. Зачем деньги зря выкидывать? Или в запас какие-то лекарства покупать, то ли парацетамол ты там продал годовой запас за две недели. Зачем это всe?» — выразил недоумение Лукашенко, обращаясь к министру здравоохранения Владимиру Каранику.