«Это не то, что нужно людям знать». В Барановичах отказались назвать число больных коронавирусом

/ Общество
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Несколько дней цифры по инфицированным коронавирусом в Брестской области не обновляются, а 13 апреля с сайтов Брестского областного и Барановичского зонального ЦГиЭ исчезла статистическая информация, опубликованная на прошлой неделе.

Как пояснила Intex-press Ольга Анискевич, заместитель главврача Барановичского зонального центра гигиены и эпидемиологии, все знают, что пациенты с подтвержденным коронавирусом в городе есть, а как меняется их численность — не столь интересно.

«Это уже никому не интересно, в каком количестве они увеличатся. Народ начинает сопоставлять, на какую улицу приезжала машина [скорой помощи]. Пока еще не пишут на заборах фамилии [заболевших], но могут начать это делать, — пояснила Ольга Анискевич. — Статистика — это не то, что нужно людям знать. Им нужно понимать, когда будет затихать процесс, что для этого надо делать, кого сегодня могут привлечь к административной ответственности».

По словам Анискевич, все сводки у нее есть, но в их распространении она видит только вред.

В целом по Брестской области на 8 апреля инфицированных было 28. Более свежей информации по региону нет.

Сюжет: COVID-19
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Тэги: коронавирус COVID-19 Персона: Ольга Анискевич Город: Барановичи

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