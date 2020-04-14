Беларусь накрыла холодная неустойчивая воздушная масса

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Во вторник, 14 апреля, погоду на территории Беларуси в основном будет определять холодная неустойчивая воздушная масса, поступающая с северо-запада Европы.

 

Про прогнозам синоптиков, ожидается переменная облачность. Практически во всех районах Витебщины и Гродненщины (в других регионах страны местами) выпадут осадки в виде дождя и мокрого снега.

Ветер западный, северо-западный порывистый, в отдельных районах сильный порывистый (порывы до 18 м/с).

Температура воздуха:

  • Брест +8..+10°C;
  • Витебск +6..+8°C;
  • Гомель +8..+10°C;
  • Гродно +6..+8°C;
  • Могилев +7..+9°C;
  • Минск +7..+9°C.
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Тэги: погода

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