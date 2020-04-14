Беларусь накрыла холодная неустойчивая воздушная масса

Во вторник, 14 апреля, погоду на территории Беларуси в основном будет определять холодная неустойчивая воздушная масса, поступающая с северо-запада Европы.

Про прогнозам синоптиков, ожидается переменная облачность. Практически во всех районах Витебщины и Гродненщины (в других регионах страны местами) выпадут осадки в виде дождя и мокрого снега.

Ветер западный, северо-западный порывистый, в отдельных районах сильный порывистый (порывы до 18 м/с).

Температура воздуха: