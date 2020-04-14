Путин бьет тревогу: ситуация с COVID-19 в России резко ухудшается

Глава РФ констатировал резкое ухудшение ситуации с распространением коронавируса, вызывающего болезнь COVID-19.

Фото пресс-службы Кремля

На прошедшем совещании президент заявил, что «обстановка меняется практически ежедневно. И, к сожалению, не в лучшую сторону», отмечает пресс-служба Кремля.

Владимир Путин подчеркнул, что в стране увеличивается число заболевших людей, «причем все больше случаев именно тяжелого протекания болезни, именно тяжелого» (по официальным данным федеральнго штаба по противодействию коронавируса, на 14 апреля в России 18328 заразились, 1470 выздоровели, 148 умерли).

По его словам, ближайшие недели «станут во многом определяющими», а это означает, что все действия власти «должны быть выстроены оптимальным образом, что называется, «с запасом» и с учетом всех факторов».

Он также назвал причиной вспышек COVID-19 «результатом разгильдяйства» местных чиновников.

Путин подчеркнул, что в России пик эпидемии еще не пройден, а также заметил, что «у нас очень много проблем, нам здесь особо хвастаться нечем и ни к чему».

Напомним, по официальным данным Минздрава на 13 апреля, количество подтвержденных случаев COVID-19 в Беларуси достигло 2919, скончались 29 человек. В больницах находятся 2687 пациентов. У большей части заболевание протекает в легкой или средней форме. 55 человек нуждаются в поддержке аппарата ИВЛ. После прохождения лечения выздоровели и выписаны 203 человека.

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