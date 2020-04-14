«Выводы не заставят себя ждать». Зеленский рассказал о пожарах в чернобыльской зоне

Президент Украины Владимир Зеленский внимательно следит за ситуацией в чернобыльской зоне, где из-за очень сухой погоды бушуют лесные пожары.

Фото Dronarium Украина

Как написал он вечером 13 апреля на своей странице в социальной сети, «знаю, что огнеборцы делают все возможное. Я благодарен им за мужество».

14 апреля украинский лидер намерен заслушать информацию главы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

«Выводы не заставят себя ждать. Общество должно знать правду и быть в безопасности», — подчеркнул президент.

Начальник службы радиационного мониторинга Белгидромета Михаил Коваленко заявил сегодня БелаПАН, что лесные пожары в чернобыльской зоне на территории Украины, Гомельской и Брестской областей не повлияли на стабильный радиационный фон в Беларуси.

Как отметил начальник службы, кроме стационарных пунктов в зоне влияния Чернобыльской и Ровенской АЭС есть автоматизированные пункты контроля радиационной обстановки, которые проводят ежеминутные измерения мощности гамма-излучения, и каждые 10 минут эти данные получает Белгидромет. «Ни по данным со стационарных пунктов, ни по данным в автоматизированных пунктах превышение дозы над установившимися многолетними значениями не зафиксировано», — подчеркнул Коваленко.

«У нас есть опыт 2015 года, когда горели леса в районе Чернобыльской станции, на территориях со значительной плотностью загрязнения подстилки и древесины. Мы фиксировали увеличения над фоновыми до 10 раз. Но все равно это увеличение фактически в 10 тыс. раз меньше уровня реагирования, — отметил собеседник. — То есть тут срабатывает и большое расстояние до границы, крупные частицы оседают в зоне горения, и основная масса радионуклидов остается в месте пожара. Вторичный перенос незначительный, и на расстоянии 10 км он сходит на ноль. Чем дальше очаг, тем больше происходит перемешивание с атмосферой и оседание частиц».

Заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко на своей странице в «Фейсбуке» исключил опасность лесных пожаров для хранилищ ядерных отходов в зоне отчуждения. Он призвал «не перепощивать фейки, неправду и откровенную ерунду».