Коронавирусный топ-5: доктор назвал места, где быстрее всего можно подцепить инфекцию

Во многих странах мира власти ввели режимы самоизоляции и карантина. В Беларуси пока все списывается на «коронапсихоз», а поэтому на улицах по-прежнему много людей.

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Кандидат медицинский наук, доктор Владимир Зайцев назвал «Аргументам и фактам» пятерку мест, где быстрее всего можно заразиться инфекцией.

1. Посещение аптеки

Первое место по риску заразиться прочно удерживает аптека. Во-первых, люди сюда по определению идут не особо здоровые. Главной проблемой является и тот факт, что в аптеке многие покупают лекарства и просят проконсультировать их. Аптекарю приходится открывать упаковку с лекарством, читать инструкцию и так далее. В это время собирается очередь, люди не выдерживают безопасное расстояние. Кроме того, вирус может оказаться в воздухе при чихании и кашле, а также при слишком активном дыхании.

2. Поход в магазин

Здесь ежедневно волей-неволей бывает много людей. Далеко не все они стараются соблюдать предписанные установки — нередки ситуации, когда кто-то не желает выдерживать дистанцию в 1,5-2 метра, праздно гуляют по торговому залу, обдумывая, что именно купить. Многие покупатели, не соблюдают осторожность с пакетами для фасовки (нельзя их брать и пытаться раскрыть, послюнив предварительно пальцы, так как этим вы только еще быстрее переместите инфекцию внутрь своего организма).

3. АЗС

Автозаправка может стать настоящим рассадником заразы. Ведь за пистолет берутся десятки людей ежедневно. Поэтому перед этим стоит обработать руки санитайзером или антисептиком.

4. Прогулки с питомцами

Во-первых, выводя питомца, можно чаще касаться руками перил подъезда и дверных ручек. Во-вторых, собака может нацеплять вирусов на лапы. Если патогенные частицы сохраняются в пыли на асфальте, там может быть не только коронавирус, но и все что угодно, а некоторые микроорганизмы не менее опасны, чем COVID-19.

5. Выход на улицу для выноса мусора

На улице, если создавать рейтинг мест заразности, риск меньше, чем в помещении. Но он все равно сохраняется, т.к. вирусные частицы могут некоторое время оставаться на поверхностях и в пыли. Поэтому после выноса мусора обязательно надо вымыть и обработать руки.

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Напомним, по официальным данным Минздрава на 13 апреля, количество подтвержденных случаев COVID-19 в Беларуси достигло 2919, скончались 29 человек. В больницах находятся 2687 пациентов. У большей части заболевание протекает в легкой или средней форме. 55 человек нуждаются в поддержке аппарата ИВЛ. После прохождения лечения выздоровели и выписаны 203 человека.

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