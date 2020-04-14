В Беларуси вновь зафиксированы рекорды тепла

Температурные рекорды дня за весь период метеонаблюдений зафиксированы 13 апреля на 15 белорусских метеостанциях в Брестской, Витебской, Гомельской, Минской и Могилевской областях.

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При этом на пяти из них в ночь на 12 апреля были обновлены рекорды холода, свидетельствует проведенный БелаПАН сравнительный анализ оперативных и архивных данных Белгидромета на погодном ресурсе meteoinfo.by .

Теплее всего минувшим днем было в районе метеостанции «Полесская» в Лунинецком районе — плюс 23,4 градуса (прежний рекорд — 21,9 в 1989 году). Именно на этой метеостанции ночь на 12 апреля была самой холодной в стране — 8,4 градуса мороза (обновился антирекорд 1985 года — минус 5,7).

В пятерке станций, где менее чем через двое суток после температурного антирекорда зафиксирован рекорд, также Ганцевичи — 22,5 градуса (21,2 в 1989 году), Октябрь — 22,4 (21,1 тогда же), Кличев — 21,4 (20,5 в 2016-м) и Бобруйск — 21,4 (21 в 1972-м).

В Могилеве обновлен рекорд 2016 года (21,2 против 20), в Гомеле повторен экстремум 1989 года (20,3).

Переписаны рекорды в Мозыре (22,8), Жлобине (22,3), Лельчицах (22,3), Слуцке (22,3), Березино (20,7), Славгороде (20,6), Орше (19,5), Сенно (19,3) и Горках (19,1). Экстремум дня для всей территории страны устоял (25,3 градуса в 1972 году в Бресте).

Из 15 перекрытых максимумов восемь относились к 1989 году, четыре — к 2016-му, по одному — к 1972-му, 1991-му и 1994-му.

С начала календарной весны-2020 обновлено 165 температурных максимумов (1-5, 7, 8, 16, 18, 19, 27-29 марта, 7 и 13 апреля) и 19 минимумов (31 марта, 1 и 12 апреля).

В ближайшие дни, по прогнозу Белгидромета, будет прохладно, в ночь на 15 апреля ожидаются заморозки.

Сегодня, отмечают синоптики, погоду на территории Беларуси в основном будет определять холодная неустойчивая воздушная масса, поступающая с северо-запада Европы.