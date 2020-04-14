Где ГАИ расставила ловушки

Сотрудники Госавтоинспекции продолжают работу по борьбе с нарушителями установленных скоростных режимов.

Так, в Гомеле радары будут установлены 10-23 апреля (с 22:00 до 03:00):

по четным дням на проспекте Речицком, 91;

по нечетным дням на проспекте Космонавтов, 32.

По информации ГАИ Гродненской области, сегодня радары будут установлены:

Гродно, проспект Клецкова;

Гродно, улица Поповича;

Гродно, улица Советских пограничников;

Лида, улица Ленинская.

Ранее сообщалось, что столичная ГАИ установила на весь апрель мобильный датчик контроля скоростных режимов. Радар будет находиться на проспекте Независмости, 200.

Фото pixabay.com

Нарушителям необходимо помнить, что за превышение установленной скорости водитель наказывается:

от 10 до 20 км/ч — штрафом в размере до 1 базовой величины;

от 20 до 30 км/ч — до 3 базовых величин;

свыше 30 км/ч м до 10 базовых величин;

свыше 20 км/ч (повторно в течение года) — до 15 базовых величин или лишение права управления до 1 года.

Превышение скорости, зафиксированное работающими в автоматическом режиме специальными техническими средствами, имеющими функции фото- и киносъемки, видеозаписи влечет наложение штрафа:

от 10 до 20 км/ч — 0,5 базовой величины;

от 20 до 30 км/ч — 2 базовые величины;

от 30 до 40 км/ч — 4 базовые величины;

свыше 40 км/ч — 6 базовых величин.

Актуальность поведения любителей быстрой езды получила очередное «второе дыхание» после того, как в сеть был выложен ролик, на котором видно, как на бешеной скорости несется «Порше».

Напомним, после замечаний Лукашенко о том, что из водителей делают злостных нарушителей, ГАИ пересмотрела подход к разрешенным скоростным режимам на некоторых участках дорог.