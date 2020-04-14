Тина Канделаки протроллила Лукашенко

Известная российская телеведущая и менеджер Тина Канделаки посмеялась над словами Александра Лукашенко о COVID-19.

Накануне на совещании официальный белорусский лидер заявил, что «у нас чисто от коронавируса ни один человек не умер».

«Ни один! Они умерли от букета хронических болезней, которые у них были, — подчеркнул Лукашенко. — Специалисты ВОЗ, они это видели. Это сердечно-сосудистая недостаточность, дыхательная легочная недостаточность. В комплекте. И сахарный диабет. А потом еще там такие диагнозы, что я прочитать даже не могу. И добавляется коронавирус».

Лукашенко пообещал, что в Беларуси от COVID-19 «никто не умрет. Я публично об этом заявляю».

Канделаки на это написала в своем телеграм-канале: «Все мы умрем от остановки сердца. Все остальное — миф и провокация)».

По официальным данным на 13 апреля, количество подтвержденных случаев COVID-19 в Беларуси достигло 2919, скончались 29 человек. В больницах находятся 2687 пациентов. У большей части заболевание протекает в легкой или средней форме. 55 человек нуждаются в поддержке аппарата ИВЛ. После прохождения лечения выздоровели и выписаны 203 человека.

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