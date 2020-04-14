Сегодня VOKA бесплатно покажет концерт Купаловского театра «Вельтмайстар-акардэон»

14 апреля на видеосервисе VOKA состоится онлайн-показ спектакля-концерта Национального академического театра имени Янки Купалы «Вельтмайтстар-акардэон».

Постановку можно бесплатно увидеть в любой точке Беларуси и за ее пределами в рамках специального проекта к 100-му сезону театра, который проходит при поддержке генерального партнера — компании А1.

В мае 2015 года к 70-летию Победы в Великой Отечественной войне Купаловский театр подготовил специальную концертную программу «Другая сусветная» по песням барда Марка Мермана в постановке Николая Пинигина. Зрительский интерес к этому материалу не угас, поэтому спектакль вошел в репертуар, только уже под названием «Вельтмайстар-акардэон» — эта одна из песен, которые звучат со сцены в аранжировке Владимира Курьяна и в живом сопровождении театрального оркестра.

Восемнадцать музыкальных историй, посвященных людям и событиям Второй мировой войны, рассказывают актеры Купаловского театра Виктория Чавлытко, Марта Голубева, Зоя Белохвостик, Юлия Шпилевская, Игорь Сигов, Валентина Гарцуева, Павел Харланчук-Южаков, Александр Казело, Виктор Манаев, Светлана Аникей, Елена Сидорова, Антонина Дубатовка.

Все концертные номера, каждый из которых представляет собой отдельный спектакль, исполняются на языке оригинала — по-русски.

Прямой эфир 14 апреля будет доступен в мобильном приложении VOKA или на сайте voka.tv с любого устройства и в сети любого оператора Беларуси и других стран даже без авторизации.

Многокамерная художественная съемка в высоком качестве позволит каждому зрителю максимально погрузиться в атмосферу театрального зала и увидеть все, что происходит на сцене, с разных ракурсов.

Показ начнется в 19:00.