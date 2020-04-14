До 12 лет колонии грозит иностранцу за хищения путем вишинга

В Минске завершено уголовное производство в отношении 22-летнего иностранца. Дело направлено в суд.

Его обвиняют в «хищении имущества в крупном размере путем несанкционированного доступа к компьютерной информации в составе организованной группы», сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

Как отмечается, обвиняемый являлся участником зарубежной ОПГ. Получив реквизиты банковских платежных карточек, эмитированных на девятерых белорусов, он активизировал карты и отправился за покупками в столичные магазины, где приобрел технику на 6,67 тыс. рублей.

Далее, как сообщили в прокуратуре, он собирался продать технику либо сдать ее в ломбард и получить 15% от ее стоимости.

Мужчина обвинен по ч. 4 ст. 212 УК, санкции которой предусматривают наказание до 12 лет лишения свободы.