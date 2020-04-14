Евро и доллар падают на открытии торгов 14 апреля

Торги на Белорусской валютно-фондовой бирже открылись во вторник, 14 апреля, падением европейской и американской валют.

Так, евро теряет 0,0113 пункта и торгуется на уровне 2,685 белорусского рубля, а доллар 0,0065 пункта — 2,4548 белорусского рубля.

В свою очередь российская валюта укрепляется на 0,0074 пункта — 3,3548 белорусского рубля за 100 российских.

7 апреля Нацбанк сообщил, что золотовалютные резервы Беларуси сократились за март на 1 млрд 18,4 млн долларов, или на 11,6%, и составили на 1 апреля 7,79 млрд долларов. Как отметил регулятор, снижение уровня резервов «в основном обусловлено» продажей Национальным банком иностранной валюты на внутреннем рынке.

Нацбанк Беларуси ранее в своем мартовском комментарии относительно ситуации на валютном рынке констатировал, что спрос на инвалюту значительно вырос, но в стране сохраняется режим плавающего курса и валютные интервенции будут осуществляться в ограниченных объемах.