Белорусы владеют сотнями участков в Крыму

На сегодняшний день граждане Беларуси обладают немалым количеством участков на территории аннексированного Россией Крыма.

Крым / Фото pixabay.com носит иллюстративный характер

Как отмечают сегодняшние местные власти, украинцам принадлежат 9,75 тыс. земельных участков. Однако все они подпадают под запрет на «иностранное владение», пишет РБК-Украина .

В соответствие с указом президента РФ Владимира Путина, запрещается владеть землей в Крыму лицам без российского гражданства.

Кроме граждан Украины земельными участками владеют белорусы (430 участков), немцы (303), казахстанцы (235), а также граждане Израиля, Литвы, Австралии, Сирии, Вьетнама, ОАЭ и Саудовской Аравии.