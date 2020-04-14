Белорусы владеют сотнями участков в Крыму
На сегодняшний день граждане Беларуси обладают немалым количеством участков на территории аннексированного Россией Крыма.
Как отмечают сегодняшние местные власти, украинцам принадлежат 9,75 тыс. земельных участков. Однако все они подпадают под запрет на «иностранное владение», пишет
В соответствие с указом президента РФ Владимира Путина, запрещается владеть землей в Крыму лицам без российского гражданства.
Кроме граждан Украины земельными участками владеют белорусы (430 участков), немцы (303), казахстанцы (235), а также граждане Израиля, Литвы, Австралии, Сирии, Вьетнама, ОАЭ и Саудовской Аравии.