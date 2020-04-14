Беларусь увеличила поставки продовольствия в Россию

За январь-февраль экспорт белорусского продовольствия вырос на 9,7%, поставлено товаров на 919 млн долларов.

Фото pixabay.com

Как сообщили в пресс-службе Минсельхозпрода, прирост выручки по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 81,5 млн долларов.

Экспорт мясопродуктов вырос на 7,4% до 154 млн долларов, молока и молокопродуктов — на 14% (403 млн), картофеля — на 10,4% (9,5 млн).

Экспорт в Россию увеличился на 5,5%, в страны СНГ без учета РФ — на 21,8%, страны Азии и Океании — в 1,9 раза, Америки и Карибского бассейна — на 29%, ЕС — на 50%. Китайское направление показало рост практически в два раза, отмечается в пресс-релизе Белстата. В целом поставки в страны дальнего зарубежья по сравнению с аналогичным периодом 2019 года увеличились на 34,5%.

Белорусское продовольствие в январе-феврале нынешнего года поставлялось в 73 страны (в первые два месяца 2019 года было 65 стран).