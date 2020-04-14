В Беларуси растет число погибших от COVID-19

В Беларуси вновь выросло число погибших пациентов, проходивших лечение от COVID-19. На сегодня их уже 33.

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Как сообщает телеграм-канал Министерства здравоохранения, всего зарегистрирован 3281 человек с наличием коронавирусной инфекции. Из них госпитализированы 2444 человека.

На утро 13 апреля общее число заразившихся коронавирусной инфекцией составляло 2.919. Таким образом, за сутки общее количество подтвержденных случаев инфицирования выросло на 362 (+12,4%). Общее число жертв увеличилось на четыре (днем ранее было 29, до этого — 26).

Как правило, заболевание протекает в легкой или средней форме, отмечает Минздрав. Вместе с тем 57 пациентов нуждаются в поддержке аппарата искусственной вентиляции легких.

Проведено 71,8 тыс. тестов на коронавирус. В тестировании задействовано 17 лабораторий.

Минздрав не сообщил количество вылечившихся от коронавируса.

Глава миссии Европейского регионального бюро ВОЗ Патрик О'Коннор на брифинге в Минске 11 апреля по итогам визита заявил, что Беларусь входит в новую фазу эволюции вспышки COVID-19 и сейчас время «готовиться к худшим сценариям и укреплять взаимодействие правительства со всем обществом».

Накануне на совещании официальный белорусский лидер заявил, что «у нас чисто от коронавируса ни один человек не умер».

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