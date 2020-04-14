«Международная амнистия» начала кампанию за сохранение жизни братьям-смертникам Костевым

Правозащитная организация «Международная амнистия» начала кампанию за сохранение жизни братьям Станиславу и Илье Костевым, приговоренным к смертной казни.

Организация призывает написать письмо с призывом сохранить жизнь Костевым председателю постоянной комиссии Палаты представителей по правам человека, национальным отношениям и СМИ Геннадию Давыдько, который также возглавляет парламентскую рабочую группу по изучению проблематики смертной казни.

«Братья Станислав и Илья Костевы, 19 лет и 21 года соответственно, были 10 января приговорены к смерти за убийство своей соседки под аплодисменты публики, присутствовавшей в Могилевском областном суде в Беларуси, — говорится в заявлении на сайте «Международной амнистии». — В ближайшее время их дело рассмотрит Верховный суд, и, если он оставит в силе этот приговор, осужденным грозит неминуемая казнь. Смертная казнь является крайне жестоким, бесчеловечным и унижающим достоинство видом наказания; смертные приговоры осужденным необходимо заменить тюремным заключением».

В заявлении подчеркивается, что «Международная амнистия» никоим образом не оправдывает того, что совершили Костевы, и «лишь выступает за то, чтобы их смертный приговор был заменен тюремным заключением».

«Власти должны принять во внимание все обстоятельства, связанные с их делом, и придерживаться мер, направленных на то, чтобы исправить осужденных, а не карать их и мстить им, — отмечается в заявлении. — Смертные приговоры в Беларуси приводятся в исполнение в режиме строгой секретности, без надлежащего уведомления как самих осужденных, так и их родственников или законных представителей. Власти отказываются передавать тела казненных их родственникам и даже сообщать им о месте захоронения. Несмотря на обращения Комитета ООН по правам человека к правительству, казни продолжают проводить. Комитет неоднократно запрашивал возможность рассмотреть каждый конкретный смертный приговор до его приведения в исполнение. В ноябре 2012 года Комитет по правам человека признал, что проведение смертных казней в Беларуси нарушает права человека осужденных и их семей».

10 апреля стало известно, что рассмотрение в апелляционном порядке дела братьев Костевых перенесено с 24 апреля на 22 мая.

Братья признаны виновными в убийстве 47-летней учительницы в апреле 2019 года.

После застолья дома пьяные братья пошли к своей бывшей учительнице, чтобы разобраться. Они убили соседку, украли компьютер и продукты питания, а затем, с целью скрыть следы преступления, подожгли дом.

По данным следствия, женщине было нанесено более ста ударов ножом.

По информации правозащитников, в 2019 году было казнено как минимум два человека. В июне стало известно о расстреле Александра Жильникова, которого вместе с Вячеславом Сухарко признали виновным по делу об убийстве трех человек в Минске и Колодищах. О судьбе Сухарко правозащитникам достоверно не известно, однако они склоняются к тому, что приговор в его отношении также может быть уже исполнен.