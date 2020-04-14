«Перспектива»: в мае большинство ИП будет разорено

В мае большинство индивидуальных предпринимателей, работающих в торговых центрах и на рынках, будет разорено.

Как заявил БелаПАН на основании анализа опроса ИП председатель РОО «Перспектива» Анатолий Шумченко, было получено 1.089 ответов предпринимателей на просьбу оценить потери прибыли и клиентов в сфере розничной торговли непродовольственными товарами на рынках, торговых центрах и магазинах за март-апрель.

Потери в 100% оценили 23,4% опрошенных; 90% — 40,3%; 80% — 21%; 70% — 8%; 60% — 2,9%; 50% — 2,8%; 40% — 0,8%; 30% — 0,3%; 10% — 0,4% опрошенных. Ответ «потерь нет, зарабатываю в плюсе» дали 0,1% ИП.

«Почти 85% предпринимателей в ближайшее время не смогут продолжать свой бизнес. Начнется хаотичное расторжение договоров аренды из-за отсутствия прибыли. «Перспектива» прогнозирует в течение мая кризис неплатежей, или так называемый эффект домино», — заявил руководитель объединения.

По его словам, предприниматели отмечают, что торговли практически нет и все идет к разорению и уничтожению ИП как класса.

«Мер поддержки правительства для данного сектора экономики на сегодня нет, а все, что было предложено, — достать «кубышки», которых уже давно нет. Это и есть реальные цифры и картина торговли на рынках, торговых центрах и в магазинах индивидуальных предпринимателей», — отметил лидер «Перспективы».