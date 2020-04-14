COVID-19. Лукашенко призвал страны ЕАЭС к консолидации

По мнению Александра Лукашенко, страны Евразийского экономического союза в условия объявленной ВОЗ пандемии коронавируса, могут сделать больше.

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Как заявил он в ходе рабочей встречи членов Высшего Евразийского экономического совета, которая состоялась 14 апреля в формате видеоконференции, все страны ЕАЭС «серьезно отнеслись к проблеме».

Он отметил, что каждая страна вырабатывает свои решения, формы реагирования: «Но вместе мы можем сделать больше».

Лукашенко заверил, что белорусская сторона делает все необходимое для того, чтобы справиться с инфекциями. Методы, применяемые Беларусью, по его словам, «полностью соответствуют требованиям и нормам ВОЗ».

Также он сообщил, что в отношении приезжих принимаются санитарно-карантинные меры.

В Беларуси вновь выросло число погибших пациентов, проходивших лечение от COVID-19. По данным на 14 апреля их уже 33. Как сообщает телеграм-канал Министерства здравоохранения, всего зарегистрирован 3281 человек с наличием коронавирусной инфекции. Из них госпитализированы 2444 человека.