Биржа: рубль вырос ко всем основным валютам

Торги 14 апреля на БВФБ завершились ростом белорусского рубля ко всем основным иностранным валютам.

Свои сессии они завершили со следующими показателями:

евро: -0,0139 пункта (0,52%) — 2,6824 белорусского рубля;

доллар: -0,0078 пункта (0,32%) — 2,4535 белорусского рубля;

российский рубль: -0,0027 пункта (0,08%) — 3,3447 белорусского рубля за 100 российских.

В курсообразовании Нацбанк использует механизм привязки курса рубля к корзине валют, в которой удельный вес российского рубля составляет 50%, доллара и евро — 30 и 20%.

Белорусский рубль реагирует на динамику курса российского рубля, которая во многом зависит от цен на нефть. Стоимость углеводородного сырья утром 14 апреля незначительно росла на фоне достигнутой в воскресенье сделки ОПЕК+, где было заключено соглашение о сокращении суточной добычи нефти. К полудню баррель Brent торговался в районе 32 долларов США. На этом фоне российский рубль укрепился на отметке 73,30 рубля за доллар.

Нацбанк Беларуси в мартовском комментарии ситуации на валютном рынке констатировал, что спрос на инвалюту значительно вырос, но в стране сохраняется режим плавающего курса и валютные интервенции будут осуществляться в ограниченных объемах. «Национальный банк продолжит осуществлять мониторинг ситуации и при необходимости будет принимать оперативные меры реагирования», — предупредил регулятор.

7 апреля главный банк страны сообщил, что золотовалютные резервы Беларуси сократились за март на 1 млрд 18,4 млн долларов, или на 11,6%, и составили на 1 апреля 7,79 млрд долларов США. Как отметил регулятор, снижение уровня резервов «в основном обусловлено» продажей Национальным банком иностранной валюты на внутреннем рынке.