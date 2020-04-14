Беларуси пообещали четверть миллиона долларов на борьбу с COVID-19

В рамках поддержки со стороны агентств системы ООН в Беларуси ПРООН окажет помощь в размере 250 тысяч долларов.

Как сообщается, она будет направлена на оказание «конкретной поддержки национальной системе здравоохранения, помощь наиболее уязвимым группам, анализ последствий и пилотирование краткосрочных и долгосрочных решений, направленных на преодоление негативного влияния коронавируса на социальную сферу и экономику Беларуси», сообщил минский пресс-офис Программы развития ООН.

Оказываемая ПРООН поддержка Беларуси является «неотъемлемой частью интегрированных усилий ООН в рамках глобального плана гуманитарного реагирования на COVID-19, который выходит за рамки оперативного реагирования и призван найти долгосрочные решения в области развития», отмечается в релизе.

Пакет мер включает:

помощь в оперативной закупке качественного оборудования, средств медицинской защиты и медикаментов;

совместную работу с частным сектором, национальными и местными партнерами по поддержке и развитию волонтерского движения;

оценку социально-экономических последствий COVID-19 в Беларуси;

пилотирование цифровых и инновационных решений по поддержке регионального развития и социальной мобилизации, «которые помогут Беларуси оперативно и эффективно справиться как с сегодняшними вызовами, так и с последствиями пандемии в среднесрочной и долгосрочной перспективе».

«Особое внимание» будет уделено партнерству со СМИ и использованию цифровых технологий для качественного и своевременного информирования населения о COVID-19 и преодоления его последствий.