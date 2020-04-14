Митрополит Павел на фоне COVID-19 призвал православных воздержаться от посещения храмов

Воздержаться от посещения храмов в связи с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19 призвал всех православных верующих митрополит Минский и Заславский Павел, патриарший экзарх всея Беларуси.

«Казалось бы, мы в течение многих и многих лет призывали всех людей прийти в храмы, но сегодня услышали призыв святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла воздержаться от посещения храмов в этот сложный эпидемиологический период, — сказал православный иерарх на пресс-конференции 14 апреля. — Поэтому я, как бы вторя словам святейшего патриарха, призываю всех наших православных белорусских верующих понять патриарха. Это действительно очень сложное было — его слово и решение призвать вас в эти очень ответственные дни воздержаться от посещения храмов. Потому что вирус, к сожалению, передается таким путем, который неведом еще многим ученым».

«Мне сегодня могут возразить и сказать, что, мол, в храме благодать Святого духа действует, — добавил глава Белорусской православной церкви. — Да, она действует, но благодать не отменяет законы природы. <...> Поэтому мы говорим: «Друзья, воздержитесь от посещения храмов». А если и приходите, то, будьте добры, соблюдайте дистанцию друг от друга. Вот такой характер это вируса. Он как-то постепенно оседает, и, если его не возмущать, то он может свое действие погасить, утратить свое воздействие на человека, не передаваться от человека к человеку».

Патриарший экзарх подчеркнул, что храмы закрывать не будут, богослужения в них пройдут. Службы будут транслироваться на улицу, а в самих святынях проследят за тем, чтобы расстояние между прихожанами было безопасным.

«Но для того, чтобы сберечь наших верующих людей, мы призываем вас всех, дорогие братья и сестры, как бы ни было это больно, — воздержитесь, побудьте дома. Поверьте, от этого будет больше пользы и вам, и вашим близким», — сказал православный иерарх.

Ранее синод Белорусского экзархата Русской православной церкви призывал не посещать храмы в период пандемии только верующих с симптомами сезонных вирусных инфекций у себя или своих близких. В храмах усилены санитарно-гигиенические меры.

В преддверии Вербного воскресенья и Пасхи, которые православные верующие Беларуси в этом году отмечают 12 и 19 апреля соответственно, члены Синода настоятельно рекомендовали совершать освящение верб и пасхальной снеди «исключительно на прихрамовых территориях под открытым небом».

17 марта Священный синод РПЦ утвердил инструкцию в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции. Документ предписывает широко применять в храмах антисептические средства на спиртовой основе, использовать при причащении одноразовую посуду и перчатки и в целом более тщательно следить за санитарно-гигиенической обстановкой в святынях, в том числе во время богослужений.

По данным Института социологии Национальной академии наук, около 80% всех верующих в Беларуси считают себя православными христианами. Белорусский экзархат РПЦ оценивает число прихожан примерно в 4 млн. Православная церковь в Беларуси представлена полутора тысячами приходов в 15 епархиях. Четыре из них — Минская, Молодечненская, Борисовская и Слуцкая — объединены в Минскую митрополию.

В Беларуси вновь выросло число погибших пациентов, проходивших лечение от COVID-19. По данным на 14 апреля их уже 33. Как сообщает телеграм-канал Министерства здравоохранения, всего зарегистрирован 3281 человек с наличием коронавирусной инфекции. Из них госпитализированы 2444 человека.

Только самые важные новости в наших каналах в Telegram и Viber ! Подпишитесь!

Главное о коронавирусе: