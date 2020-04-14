Лукашенко: страны ЕАЭС должны подумать о формировании регионального «пояса безопасности»

На рабочей встрече с руководителями стран — членов Высшего Евразийского экономического совета 14 апреля Александр Лукашенко предложил продумать формирование собственного регионального «пояса безопасности».

Фото пресс-службы президента

По его словам, это можно сделать «путем ускорения создания импортозамещающих производств и локализации на территории союза критически важных отраслей».

«Кроме того, нам нужны общие механизмы реагирования на глобальные кризисы нового рода — эпидемические, общие нормы и планы действий в чрезвычайных ситуациях в целях уменьшения рисков», — цитирует Лукашенко его пресс-служба.

«В одном я убежден полностью: вместе пережить этот глобальный кризис нам будет легче. И вообще — иного не дано. Ибо логика любого союза и взаимоотношений в нем предполагает именно вместе. А еще лучше, если все наши действия будут лишены национального эгоизма и решения будут согласованы с единым вектором направленности», — сказал Лукашенко.

Он обозначил наиболее важные вопросы в ЕАЭС на фоне пандемии — это:

сохранение транзитного сообщения;

сохранение практики принятия согласованных решений и применение единых правил регулирования внешней торговли;

принятие действенных мер, направленных на реальное углубление промышленного сотрудничества.

Лукашенко рассказал о мерах, принятых в этом направлении в Беларуси. «Вы все знаете, что транзит через Беларусь в интересах ЕАЭС мы осуществляем, — отметил он. — На границе с Евросоюзом проверяем всех въезжающих и транзитом через Беларусь и в Беларусь. Это в основном грузовики, фуры. Мы проверяем водителей, притом очень жестко. Мы определили три коридора, по которым передвигаются эти большегрузы, которые транспортируют товары через Беларусь прежде всего в ваши государства. Определили места стоянок и отдыха для этих людей с полным контролем над ними. Определили места заправок для большегрузов. Словом, препятствий нет никаких. Более того, не было случая, чтобы мы запретили въезд гражданам ваших стран, да и вообще любых государств, при соблюдении установленных в Беларуси правил».

«Полагаю, что в данной ситуации нужно действовать в границах разумной достаточности. Мне кажется, что какой-то транспортный коридор между странами должен сохраняться не только в Беларуси, а неплохо было бы определить этот коридор через Россию в Казахстан, Армению, Кыргызстан и так далее», — добавил Лукашенко.

По его словам, предлагается установить маршруты следования, на них определить отдельные пункты остановок для заправок автотранспорта и отдыха водителей. В таких пунктах ввести особый режим санитарно-противоэпидемических мероприятий, как это сделано в Беларуси. «Этими каналами смогут воспользоваться также наши граждане, которые возвращаются на родину», — сказал глава государства.

«Беларусь действует ответственно. Мы не закрывали границу и по мере возможности помогаем людям вернуться домой», — подчеркнул Лукашенко.

Он напомнил о единых правилах регулирования внешней торговли. «В исключительных случаях возможны отступления. Но в целом нужно сохранить практику принятия согласованных решений», — считает Лукашенко.

По его словам, прежде всего это касается удовлетворения внутренних потребностей на товары с повышенным спросом или от которых зависит жизнь и безопасность граждан. В первую очередь это товары медицинского назначения — препараты, оборудование, средства защиты.

«Учитывая, что весь мир сейчас заинтересован в приобретении таких товаров, продать их в третьи страны, возможно, было бы хорошим бизнесом. Но одной из целей союза является забота об уровне и качестве жизни граждан наших стран. Поэтому даже при рассмотрении вопросов оказания гуманитарной помощи третьим странам предлагаю все же исходить из приоритета удовлетворения спроса на эти товары на внутреннем рынке союза. То же самое касается и других видов помощи для наших граждан», — заявил Лукашенко.