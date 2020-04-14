На среду и четверг объявлен оранжевый уровень опасности

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Белгидромет выступил с оперативным предупреждением о неблагоприятном погодном явлении.

По прогнозам синоптиков, утром и днем 15 апреля на большей части территории страны ожидается усиление ветра порывами до 15-20 м/с.

Как сообщается, 16 апреля ночью по западу, днем на большей части страны ожидается усиление ветра порывами до 15-22 м/с.

Из-за этого объявлен оранжевый уровень опасности. Спасатели при порывистом ветре советуют:

  • уберите хозяйственные вещи со двора и балконов в дом (подвал), обрежьте сухие деревья, которые могут нанести ущерб вашему жилищу;
  • авто поставьте в гараж, при его отсутствии — припаркуйте машину вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций;
  • находясь на улице, обходите шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей;
  • избегайте деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередачи, потенциально опасных промышленных объектов).
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Тэги: погода сильный ветер оранжевый уровень опасности

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