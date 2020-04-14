На среду и четверг объявлен оранжевый уровень опасности

Белгидромет выступил с оперативным предупреждением о неблагоприятном погодном явлении.

По прогнозам синоптиков, утром и днем 15 апреля на большей части территории страны ожидается усиление ветра порывами до 15-20 м/с.

Как сообщается, 16 апреля ночью по западу, днем на большей части страны ожидается усиление ветра порывами до 15-22 м/с.

Из-за этого объявлен оранжевый уровень опасности. Спасатели при порывистом ветре советуют: