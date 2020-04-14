Лукашенко попросил Путина оперативно рассмотреть вопрос цен на газ

Александр Лукашенко в ходе рабочей встречи членов Высшего Евразийского экономического совета, которая состоялась 14 апреля в режиме видеоконференции, обратился к президенту РФ с просьбой оперативно рассмотреть вопрос цены на природный газ.

«В этой части мое особое обращение к президенту Владимиру Владимировичу Путину, чтобы мы оперативно могли рассмотреть этот вопрос», — сказал Лукашенко, фрагмент выступления которого размещен в телеграм-канале «Пул Первого».

Белорусский руководитель отметил, что, пока стороны не вышли на общие энергетические рынки в ЕАЭС, надо договориться о том, как поступить в складывающейся ситуации.

«В первую очередь это касается цен и расчетов за природный газ. Очевидно, что при таком резком изменении экономической конъюнктуры цена должна быть более адаптивной, а механизм расчетов — подъемным для потребителей», — заявил он.

«Хотел бы обратить внимание, что мы вошли в кризис с нерешенным базовым для устойчивой работы экономики вопросом. Это энергетика, цены на ресурсы и расчеты за них. Конечно, мы не ожидали, что такая ситуация сложится. Но тем не менее факт налицо. Такая негибкость негативно влияет на всю цепочку формирования добавленной стоимости. А значит, подрывает устойчивость функционирования союза», — приводит слова Лукащенко пресс-служба президента.

Накануне Лукашенко на совещании со своими высокопоставленными чиновниками заявил, что Россия может помочь Беларуси, снизив цену на газ.

«Если хотите помочь, сделайте нам мировую цену по природному газу, — сказал он. — Сегодня в Европе природный газ Россия продает по 80 долларов, не выше 90 долларов за тысячу кубометров, а мы платим 127 долларов. Где такая цена сегодня есть? Вот хотите помочь — помогите. Ни денег, ничего не просим. Зачем с нас шкуру драть?»