В Гомеле женщину принудительно отправят на коронатест

Зампрокурора Гомеля санкционировал принудительное медицинское освидетельствование в стационарных условиях гомельчанки, которая не пожелала добровольно соблюдать нормы закона.

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По информации пресс-службы прокуратуры Гомельской области, поводом для этого стали «достаточные основания полагать факт инфицирования COVID-19 в качестве контакта первого уровня».

Как стало известно БелаПАН , у сына-школьника этой женщины обнаружен коронавирус. Отец ребенка согласился пройти анализ на COVID-19 и сохранять самоизоляцию, мать — не согласилась ни на обследование, ни на самоизоляцию, после чего санитарные органы вынуждены были обратиться в прокуратуру. Освидетельствовали женщину или нет, пока неизвестно.

18 февраля 2020 года Министерство здравоохранения включило инфекцию, вызванную коронавирусом COVID-19, в перечень заболеваний, представляющих опасность для здоровья населения.

Согласно статье 19 закона «О предупреждении распространения заболеваний, представляющих опасность для здоровья населения, ВИЧ» принудительное медицинское освидетельствование лица, в отношении которого имеются достаточные основания полагать о наличии у него социально опасного заболевания, ВИЧ, проводится организациями здравоохранения на основании вынесенного врачебно-консультационной комиссией государственной организации здравоохранения заключения о необходимости принудительного медицинского освидетельствования и с санкции прокурора.

Прокуратура напоминает, что соблюдение требований законодательства и рекомендаций Минздрава по соблюдению правил личной гигиены, социального дистанцирования и самоизоляции поможет остановить распространение COVID-19, сберечь здоровье и жизни людей.

В Беларуси вновь выросло число погибших пациентов, проходивших лечение от COVID-19. По данным на 14 апреля их уже 33. Как сообщает телеграм-канал Министерства здравоохранения, всего зарегистрирован 3281 человек с наличием коронавирусной инфекции. Из них госпитализированы 2444 человека.

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