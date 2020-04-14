«ВКонтакте» протестирует на белорусах новый мессенджер

«ВКонтакте» представила в Беларуси экспериментальный продукт — мессенджер VK Me. Его уже можно скачать в App Store и Google Play страны.

Пользователям VK Me доступны функции, которых нет в основном приложении VK:

режим невидимки — если он включён, в приложении будет отображаться, что собеседник «заходил недавно», даже когда он онлайн;

установка собственного фона — можно придать чатам любой внешний вид;

возможность назвать близких в мессенджере так, как хочется, а не как они записаны в VK.

Кроме того, пользователи VK Me в Беларуси первыми получили возможность протестировать фантом-чаты с исчезающими сообщениями. В дальнейшем они могут появиться и в России — в рамках основного приложения «ВКонтакте».

Прямо в мессенджере VK Me пользователи могут переводить деньги; звонить по видео и без; отправлять стикеры, фото и видео; записывать аудиосообщения; делиться геолокацией и многое другое.

Предусмотрено быстрое переключение между VK Me и приложением «ВКонтакте».

Мессенджер не требует привязки к профилю в VK — общаться можно с контактами из телефонной книги и друзьями из «ВКонтакте». Если сообщение отправлено человеку, которого нет в друзьях, то он получит запрос на переписку.

По данным «ВКонтакте», этой социальной сетью активно пользуются 3,8 миллиона жителей Беларуси.