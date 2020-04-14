Минздрав обещает в ближайшее время появление в Беларуси препарата для лечения COVID-19

В ближайшее время для лечения коронавирусной инфекции планируется поставка в Беларусь противовирусного препарата «Авиган».

Елена Богдан

Как сообщила заместитель министра здравоохранения Елена Богдан во время онлайн-брифинга 14 апреля, предприятие «Белфармация» прорабатывает вопрос ввоза в страну «Авигана», который будет закуплен за счет спонсорских средств.

«Он будет распределен пропорционально для всех нуждающихся пациентов во все стационарные учреждения», — отметила Богдан.

«Авиган» («Фавипиравир», также известный как Т-705, «Фавипира» или «Фавилавир») — японский экспериментальный противовирусный препарат, обладающий активностью против многих РНК-вирусов.

На вопрос, действительно ли люди с прививками от туберкулеза, оспы и малярии проще переносят коронавирус, Богдан ответила: «Вопросы по вакцинации от туберкулеза сегодня обсуждаются достаточно активно в научном сообществе, но достоверных данных по влиянию прививки БЦЖ на заболеваемость коронавирусной инфекцией на сегодняшний день нет. Вакцинации от малярии не существует в принципе, вакцинация от оспы в Беларуси не проводится начиная с 1970-х годов. Поэтому на этот счет каких-то достоверных данных у нас нет, не встречали каких-либо публикаций по привитым от оспы в связи с заболеваемостью коронавирусом наши специалисты и за рубежом».

Замминистра также сообщила о достаточном наличии в стране «Гидроксихлорохина» — противомалярийного препарата, эффективного в лечении коронавируса.

«Данный препарат есть во всех наших стационарах в достаточном количестве для лечения пациентов с коронавирусной пневмонией. Он назначается пациентам со среднетяжелым и тяжелым течением заболевания. В настоящий момент проводятся две процедуры закупки и поставки в Беларусь этого препарата. Первая закупка осуществляется за счет средств, собранных на наших благотворительных счетах. В ближайшее время ожидаем поставки более 270 тыс. таблеток этого препарата. Кроме того, сейчас ведутся переговоры с Индией о поставке еще более 5 тыс. упаковок препарата. Эта работа постоянно контролируется», — сказала представитель Минздрава.

По ее словам, каждый случай возникновения пневмонии у пациентов с COVID-19 в стране анализируется. «В обязательном порядке мы оцениваем наличие хронических заболеваний у этих пациентов, потому что знаем, что коронавирусная инфекция значительно их отяжеляет. Иногда они настолько декомпенсируются, что становятся причиной смерти пациентов», — подчеркнула Богдан.

Кроме того, врачи анализируют все вредные привычки, которые есть у пациента, в том числе курение. «Наши наблюдения на данный момент не позволяют сделать каких-либо серьезных выводов, но отягощение течения заболевания у курящего пациента мы однозначно видим», — заявила замминистра.

Богдан сообщила, что 85% пациентов с COVID-19 переносят заболевание бессимптомно и легко, в этом случае коронавирус не оставляет в организме никакого следа.

«Для пациентов, перенесших коронавирусную инфекцию, будет организована реабилитация. В случае необходимости для стационарного этапа их реабилитации подготовлено одно из учреждений», — сказала представитель ведомства.

В Беларуси вновь выросло число погибших пациентов, проходивших лечение от COVID-19. По данным на 14 апреля их уже 33. Как сообщает телеграм-канал Министерства здравоохранения, всего зарегистрирован 3281 человек с наличием коронавирусной инфекции. Из них госпитализированы 2444 человека.

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