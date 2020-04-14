МВФ прогнозирует падение белорусской экономики в 2020 году

Валовой внутренний продукт Беларуси сократится на 6%. Такой прогноз приводится в отчете World Economic Outlook, который обнародовал 14 апреля Международный валютный фонд.

Согласно прогнозу МВФ, после прошлогоднего роста на 1,2% в 2020 году белорусский ВВП сократится на 6%, а в 2021 году увеличится на 3,5%.

Схожий прогноз МВФ дает и России, которая является основным торговым партнером Беларуси. Экономисты фонда ожидают, что в 2020 году российская экономика сократится на 5,5%, а в 2021 году прибавит 3,5%.

МВФ ожидает, что среднегодовая инфляция в Беларуси в 2020—2021 годах составит 5,6%.

МВФ также прогнозирует, что безработица в Беларуси вырастет с 0,3% в 2019 году до 2,3% в нынешнем и снизится до 1,8% в 2021 году.

Ранее Всемирный банк также предположил, что в 2020 году в Беларуси произойдет рост безработицы и экономический спад.

«Многие белорусы потеряют работу в 2020 году. Еще больше белорусов ощутят падение покупательной способности своих зарплат», — написал в своем блоге глава представительства Всемирного банка Алекс Кремер.