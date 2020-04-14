В Италии открываются магазины и предприятия

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С 14 апреля разрешено начать работу некоторым магазинам и предприятиям в соответствии с постановлением премьер-министра страны Джузеппе Конте.

Как сообщает CNN, в Италии разрешена работа магазинов канцелярских товаров, детской одежды и книжных, а также прачечных.

Правительство также расширило список разрешенных производственных операций, включая работы по лесному хозяйству, уход за ландшафтом и гидравлические работы. Производители компьютеров, бумаги и картона также могут возобновить производство.

В то же время все открытые торговые точки должны быть обеспечены дезинфекторами и одноразовыми перчатками на входе, между покупателями должна соблюдаться дистанция. В закрытых помещениях необходимо находиться в масках, а при покупке еды и напитков использовать одноразовые перчатки.

Италия входит в тройку стран по числу зараженных коронавирусом. Там инфицированы почти 160 тысяч человек, умерли более 20 тысяч. Но постепенно число новых случаев заражения уменьшается.

Сюжет: COVID-19
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Тэги: Италия коронавирус COVID-19 Персона: Джузеппе Конте Город: Рим

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