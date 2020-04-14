Беларусь получит 250 тысяч долларов от ПРООН на борьбу с коронавирусом

Деньги направят на оказание конкретной поддержки национальной системе здравоохранения, помощь наиболее уязвимым группам, анализ последствий и пилотирование краткосрочных и долгосрочных решений, сообщил минский пресс-офис Программы развития ООН.

Особое внимание уделят партнерству со СМИ и использованию цифровых технологий для качественного и своевременного информирования населения о COVID-19 и преодоления его последствий.

ПРООН является ведущей организацией системы Организации Объединенных Наций, борющейся за ликвидацию несправедливости, связанной с нищетой, неравенством и изменением климата.