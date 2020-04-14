Аккумуляторный завод под Брестом планируют ввести в эксплуатацию во втором квартале

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Об этом сообщил 14 апреля на онлайн-пресс-конференции директор ООО «АйПауэр» Дмитрий Бутов.

Он напомнил, что 8 апреля было получено положительное заключение государственной экологической экспертизы проектной документации по заводу с внесенными изменениями и дополнениями. Cейчас компания ждет положительное решение строительной экспертизы, работает над получением разрешения на выбросы в Брестском областном комитете природных ресурсов и охраны окружающей среды.

«Далее мы подаем заявление на отмену распоряжения председателя Брестского облисполкома о приостановке строительства. Потом переходим к пусконаладочным работам: запуску технологического оборудования, подготовке к подтверждению проектных показателей работы. В процессе пусконаладочных работ будем проводить инструментальные измерения для подтверждения проектных показателей работы всех источников выбросов, — дополнил директор компании. — Далее назначаем приемочную комиссию и получаем заключение о соответствии законченного объекта строительства требованиям проектной документации и безопасности. Получаем заключения Минприроды, органов Госстройнадзора для приемки в эксплуатацию. Последний этап: подписание акта приемки объекта в эксплуатацию приемочной комиссией».

Около 200 брестчан провели шествие против завода АКБ 12 апреля. Встречи противников предприятия проходят в центре города каждое воскресенье с 25 февраля 2018 года.
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Тэги: аккумуляторный завод АйПауэр экологическая экспертиза Персона: Дмитрий Бутов Город: Брест

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