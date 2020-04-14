Глава БПЦ порекомендовал не посещать кладбища на Радуницу

Из-за пандемии коронавирусной инфекции православным верующим Беларуси в этом году не стоит посещать кладбища на Радуницу (28 апреля), а лучше помолиться за усопших близких дома. Такое мнение высказал на пресс-конференции 14 апреля в столице митрополит Минский и Заславский Павел, патриарший экзарх всея Беларуси.

«В этом году я порекомендовал бы нашим верующим людям (хотя мы и говорим, что на свежем воздухе пандемия не так действует, как в помещении), предложил бы и призвал воздержаться [от похода на кладбище], — сказал православный иерарх. — Поверьте, Господь слышит даже наши мысли, воздыхания, даже если они не высказаны словами, а только в уме, в чувствах, в сердце. Точно так же и наши молитвы об усопших — даже если мы их совершаем дома, Господь их слышит. Поэтому всех призываю: в этом году и в праздник Пасхи, и на Радуницу лучше помолиться дома».

По традиции накануне Радуницы готовили кушанья для поминания на кладбище, причем количество блюд должно было быть нечетным. Утром люди шли в церковь, поминали близких, а после обеда отправлялись на кладбище. В современной Беларуси Радуница объявлена нерабочим днем.