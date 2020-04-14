В Беларуси у 80 детей диагностировали коронавирусную инфекцию

Об этом сообщила главный специалист отдела помощи матерям и детям Минздрава, врач-педиатр Татьяна Бурдь во время онлайн-брифинга 14 апреля.

«У большинства болезнь проходит бессимптомно или в легкой форме, — отметила она. — Тяжелых или среднетяжелых форм течения заболевания, как правило, нет. Однако детская COVID-инфекция имеет свои особенности: температура в пределах 37,1—38°C, абдоминальные симптомы: тошнота, рвота, боли в животе. Могут быть легкие катаральные явления — боль в горле и небольшой кашель».

Представитель Минздрава рассказала, что госпитализируются дети с положительным тестом на коронавирус, а также контакты первого и второго уровня при наличии клинических признаков заболевания. Некоторые дети — контакты первого и второго уровня могут быть оставлены дома при условии самоизоляции и выполнения рекомендаций медработников. Если у такого ребенка появляются клинические симптомы заболевания, нужно вызвать скорую помощь для его госпитализации.

Если речь идет о детях до пяти лет, а также детях-инвалидах, вместе с ними госпитализируются взрослые, осуществляющие уход за ребенком. Если ребенок старше пяти лет, следует уточнять его состояние.

Бурдь также отметила, что запрета на посещение детских секций на сегодня нет, однако Минздрав рекомендует избегать мест массового скопления людей и воздержаться от посещения секций и кружков.