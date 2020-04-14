Властям передали петицию с требованием отменить военный парад на День Победы

Председатель движения «За Свободу» Юрий Губаревич передал 14 апреля в Совет министров, Палату представителей и Администрацию президента петицию с требованием отмены военного парада 9 мая и перенаправления освободившихся средств для закупки аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

«Мы требуем официального запрета на проведение массовых мероприятий, в том числе приуроченных к государственным праздникам. Такая мера — не только фильтр на пути коронавирусной инфекции, но и экономия бюджетных средств», — сказано в петиции. Средства могут быть перераспределены для обеспечения граждан и врачей средствами защиты, а также для оснащения больниц специальным медоборудованием, считают ее авторы.

Они подчеркивают, что «проводить парад 9 мая, посвященный Дню Победы, в сложной эпидемиологической ситуации опасно». «Это, конечно, важное событие в истории Беларуси, благодаря которому нынешние поколения белорусов живут в независимой стране. Но здесь и сейчас это угроза здоровью и жизни потомков тех, кто победил фашизм», — говорится в петиции.

Активисты отмечают, что один парад «обходится в сумму от 2 миллионов долларов, это стоимость 100—150 аппаратов ИВЛ, которые могут понадобиться в случае роста заболеваний, вызванных коронавирусом, или 1,5 миллиона масок: в аптеках их не найти, хотя власти рапортуют, что всего хватает».

Под петицией за несколько дней подписались 2500 человек. Сбор подписей продолжается онлайн.

Госсекретарь Совета безопасности Андрей Равков накануне заявил, что решение по вопросу проведения в Минске военного парада будет принято ближе к 9 мая.