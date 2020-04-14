Минский аэропорт отчитался о резком снижении пассажиропотока

В настоящее время в среднем в сутки аэропорт обслуживает 15-16 пассажирских рейсов, грузовых — 3 рейса.

Национальный аэропорт продолжает обслуживать оставшиеся в расписании рейсы, а также чартерные и эвакуационные спецрейсы с гражданами Беларуси и иностранных государств. Кроме того, аэропорт принимает и отправляет грузовые рейсы, в том числе обслуживает воздушные суда с медицинской гуманитарной помощью, сообщили в его пресс-службе.

Всего за I квартал нынешнего года авиапредприятие обслужило 938 701 пассажира (+ 0,2%) и 5 864 авиарейса (- 4,5%). Из-за нестабильной эпидемиологической обстановки по причине распространения COVID-19 после 15 марта 2020 авиакомпании стали массово отменять запланированные авиарейсы. До этой даты аэропорт обслуживал 100% запланированных рейсов, а далее падение стало стремительным и достигло в среднем 76% отмененных рейсов от заявленных в расписании полетов.

Благодаря предпринимаемым мерам в I квартале текущего года в Национальном аэропорту принято и обработано более 4792 тонн авиационных грузов, что на 32,6% превышает показатели работы за аналогичный период 2019 года.

Резкий спад пассажирского трафика и количества обслуженных рейсов значительно сказался на экономических показателях предприятия. Было принято решение о переводе предприятия на режим работы с минимально необходимым количеством работников.