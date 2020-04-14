На Гомельщине осудили 15-летнего подростка за случайное убийство сверстника

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Фигуранта приговорили к полутора годам колонии за причинение смерти по неосторожности. Такое решение вынес суд Буда-Кошелевского района.

В сентябре 2019 года на школьной перемене между подростками возникла потасовка. Один ударил другого, 14-летнего ученика 9-го класса, по шее, тот упал и потерял сознание. Приехавшая «скорая» не смогла спасти мальчика.

Как ранее сообщила прокуратура, обвиняемый подросток «умышленно нанес несколько ударов руками и ногами по телу, а также не менее одного удара рукой в левую боковую поверхность шеи». Он причинил по неосторожности тупую травму рефлексогенной зоны шеи, что привело к рефлекторной остановке сердца у школьника.

Как сообщает пресс-служба Гомельского областного суда, подростку назначено наказание в виде лишения свободы на полтора года в воспитательной колонии.
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Тэги: гибель школьника смерть по неосторожности Город: Буда-Кошелево

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