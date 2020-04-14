Женщина, которая первой в мире испытала вакцину от коронавируса, поделилась ощущениями

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Дженнифер Аллер из Сиэттла стала первым человеком, который испытал экспериментальную вакцину mRNA-1273.

Препарат показал хорошие результаты при тестировании на животных, а потому ученые решили, что есть смысл привлечь добровольцев. Аллер рассказала, что никогда не могла и подумать о том, что примет участие в таком эксперименте.

«Мы тогда чувствовали себя такими беспомощными. Мы ничего не могли сделать, чтобы остановить пандемию. И тогда я увидела эту возможность и подумала — возможно, я все-таки могу помочь и внести свой вклад в борьбу», — приводит ее слова Telegraph.

Родные и друзья Дженнифер волновались, не поддает ли она себя риску. Она убеждала их, что ей не собираются вводить Covid-19, но волнение все равно присутствовало.

«В первый день у меня немного поднялась температура. На второй у меня заболела рука. Но потом это закончилось, и всё было хорошо. Было похоже на обычную прививку от гриппа», — рассказывает женщина.

В конце апреля американке введут вторую дозу вакцины, а следить за ней будут до весны 2021 года, как и за остальными испытуемыми.

Сюжет: COVID-19
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Тэги: вакцина коронавирус COVID-19 Персона: Дженнифер Аллер Город: Сиэттл

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