Витебская прокуратура выявила упущения в работе по снижению риска распространения COVID-19

Как сообщает Генпрокуратура, установлено, что надлежащий контроль при организации транзитных автомобильных перевозок на территории Витебской области не налажен.

Требования постановления Совмина от 25 марта «О мерах по предотвращению завоза и распространения инфекции, вызванной коронавирусом COVID-19» в части остановки (стоянки) водителей международных линий на выделенных специализированных местах, как правило, не выполнялись. При этом уполномоченные государственные органы оставили соблюдение таких норм без контроля.

Прокурорские работники Витебской области выявили факты длительной стоянки водителей-транзитеров в местах, не указанных в постановлении: остановочных пунктах, на которых расположены объекты страхования, заправочных станциях, обочинах дорог и в населенных пунктах.

При проверке документов водители не использовали предметы индивидуальной защиты — маски, перчатки.

По результатам проверки прокуратура Витебской области внесла начальнику областного филиала Транспортной инспекции представление, в котором потребовала наладить надлежащий контроль в сфере транспортной деятельности, и направила информацию начальнику УВД Витебского облисполкома о выявленных нарушениях. Исполнение актов реагирования взято на контроль.