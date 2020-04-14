Лукашенко подписал указ о стимулировании потребления электроэнергии в жилых домах

Соответствующий документ (№ 127) принят в целях стимулирования населения к использованию электрической энергии для нужд отопления, горячего водоснабжения и приготовления пищи. Это касается одноквартирных жилых домов.

В соответствии с указом гражданам будут возмещать за счет средств местных бюджетов часть расходов на проведение электроснабжения эксплуатируемого жилищного фонда для отопления, горячего водообеспечения и приготовления пищи — в размере 20% от стоимости выполненных работ, но не более 40 базовых величин.

Для возмещения расходов гражданин должен быть включен в формируемые местными исполнительными и распорядительными органами списки. Указом предусмотрена соответствующая административная процедура и определен перечень документов, которые человек должен представить в местный орган власти.

В течение трех месяцев после официального опубликования указа правительством будет определен порядок возмещения расходов на электроснабжение.

При обсуждении проекта данного указа 10 апреля Лукашенко заявил, что считает нужным стимулировать людей к потреблению электроэнергии в жилых домах.

«С учетом того, что мы вводим в строй атомную станцию, появятся дополнительные объемы электрической энергии, — отметил Лукашенко. — Как я часто говорил, нам надо больше потреблять электроэнергии, потому что у нас ее будет даже с избытком (если мы как сейчас будем использовать нынешние мощности, плюс добавятся). Это чистая энергия. Сегодня тренд в мире вообще — переход на чистую энергию. И мы меньше будем зависеть уже от природного газа. Где-то на 5 млрд куб. м меньше будем потреблять, по нашим расчетам».